La Cina Popolare e gli accordi con l’Unione Europea (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quando Jose Manuel Barroso, ex presidente della Commissione Europea, e Herman Van Rompuy, ex presidente del Consiglio europeo, si sono recati in visita a Pechino nel novembre 2013, molti speravano che l’accordo di investimento dell’UE con la Cina Popolare sarebbe stato concluso entro 30 mesi. Anche se gli obiettivi annunciati nel 2013 sono stati molto Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quando Jose Manuel Barroso, ex presidente della Commissione, e Herman Van Rompuy, ex presidente del Consiglio europeo, si sono recati in visita a Pechino nel novembre 2013, molti speravano che l’accordo di investimento dell’UE con lasarebbe stato concluso entro 30 mesi. Anche se gli obiettivi annunciati nel 2013 sono stati molto

MoliPietro : La Cina Popolare e gli accordi con l’Unione Europea - PicoPaperopoli : ?? #6Gennaio 1950 – Il Regno Unito riconosce la Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica di Cina in risposta taglia… - Hanubis81 : @Open_gol Se è furbo è fuggito in un paese nemico della Cina popolare comunista , altrimenti è già in qualche prig… - andrewpasq : La #Cina ha il suo primo #codicecivile - BLIND_DATA24 : RT @GBonini50: La dialettica mono-partitica della Repubblica Popolare di Cina, oligarchi e Direzione politica, alla prova della strategia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Popolare Affari cinesi, Venezia “comprata” da Pechino. Indagini della Finanza Il Gazzettino Hong Kong, in arresto 53 politici e attivisti dell’opposizione

A Hong Kong mille poliziotti coinvolti in una retata che ha portato in carcere 53 politici e attivisti del fronte democratico ...

La guerra delle app tra Usa e Cina: Trump mette al bando anche Alipay

L’applicazione per i pagamenti su mobile, insieme con altre prodotte nella Repubblica Popolare, non sarà più disponibile sugli Store di Apple e Google: è l’ultima mossa del presidente prima dell’insed ...

A Hong Kong mille poliziotti coinvolti in una retata che ha portato in carcere 53 politici e attivisti del fronte democratico ...L’applicazione per i pagamenti su mobile, insieme con altre prodotte nella Repubblica Popolare, non sarà più disponibile sugli Store di Apple e Google: è l’ultima mossa del presidente prima dell’insed ...