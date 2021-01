Il principe Harry in California «è diventato l’ombra di se stesso» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’anno nuovo per il principe Harry è iniziato con una pioggia di critiche. Prima l’esperto reale Phil Dampier lo ha attaccato per lo sgarbo a papà Carlo, escluso dalla pagina di apertura del sito della fondazione benefica Archewell dove campeggia invece mamma Diana. Ora a dargli addosso è un’altra voce autorevole: quella di Angela Levin, che nel 2018 scrisse il libro Harry: Conversations with the Prince e ora stronca il duca di Sussex dipingendolo, in sintesi, come un pupazzetto senza volontà nelle mani di Meghan Markle. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’anno nuovo per il principe Harry è iniziato con una pioggia di critiche. Prima l’esperto reale Phil Dampier lo ha attaccato per lo sgarbo a papà Carlo, escluso dalla pagina di apertura del sito della fondazione benefica Archewell dove campeggia invece mamma Diana. Ora a dargli addosso è un’altra voce autorevole: quella di Angela Levin, che nel 2018 scrisse il libro Harry: Conversations with the Prince e ora stronca il duca di Sussex dipingendolo, in sintesi, come un pupazzetto senza volontà nelle mani di Meghan Markle.

