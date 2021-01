Il Lazio, la Regione dove i pedoni non sono al sicuro: i dati dell’Asaps (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Secondo i dati raccolti dall’Asaps il Lazio è la Regione più pericolosa d’Italia per i pedoni, con la metà dei morti nella Capitale. L’Osservatorio pedoni dell’Asaps ha contato nel 2020 30 decessi di cui 14 solo a Roma. La colpa dei morti nella Capitale può essere imputata allo stato delle strade, ai problemi della segnaletica e alla distrazione degli automobilisti. Il punto è che spesso la segnaletica dei semafori non viene rispettata e i dati parlano chiaro. “Si conferma un altissimo rischio per i pedoni con più di 65 anni, che hanno minori riflessi, lentezza nei movimenti e percepiscono il pericolo in modo limitato ad una persona più giovane” commenta il presidente dell’Asaps Giordano Biserni. Leggi anche: Tragedia a Roma: 80enne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Secondo iraccolti dall’Asaps ilè lapiù pericolosa d’Italia per i, con la metà dei morti nella Capitale. L’Osservatorioha contato nel 2020 30 decessi di cui 14 solo a Roma. La colpa dei morti nella Capitale può essere imputata allo stato delle strade, ai problemi della segnaletica e alla distrazione degli automobilisti. Il punto è che spesso la segnaletica dei semafori non viene rispettata e iparlano chiaro. “Si conferma un altissimo rischio per icon più di 65 anni, che hanno minori riflessi, lentezza nei movimenti e percepiscono il pericolo in modo limitato ad una persona più giovane” commenta il presidenteGiordano Biserni. Leggi anche: Tragedia a Roma: 80enne ...

nzingaretti : Nel Lazio parte anche #ScuolaSicura - tampone rapido gratis e senza prescrizione medica per gli studenti dai 14 ai… - repubblica : Incidenti stradali, Asaps: il Lazio è la regione più pericolosa d'Italia per i pedoni. La metà dei morti a Roma - RegioneLazio : 'Superata ampiamente, nel Lazio, la quota delle 10 mila vaccinazioni effettuate, ovvero oltre il 20% di quelle a di… - emanuelmme1 : RT @rep_roma: Coronavirus, nel Lazio 2.007 nuovi casi e 37 morti: terza regione in Italia. Roma a quota 900. D'Amato: 'Prevediamo un peggio… - VicentePugliaAr : RT @repubblica: Coronavirus, nel Lazio 2.007 nuovi casi e 37 morti: terza regione in Italia. Roma a quota 900. D'Amato: 'Prevediamo un pegg… -