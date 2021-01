Figlia della più bella del mondo, supera anche la madre: ecco chi è (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come ogni Figlia d’arte più volte è nel mirino degli haters. Oggi è forse ancora più bella della mamma e con una dote in più Deva Cassel (Instagram)Deva Cassel è la Figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha spento 16 candeline il 12 settembre, è diventata teenager da poco e già famosissima. Alla sua tenera età già ha ruoli molto invidiati da alcune influencer, un esempio? Dolce & Gabbana ha scelto proprio lei come Beauty Ambassador. L’ultimo anno infatti lo ha passato tra i banchi di scuola e i vari backstage degli spot girati per il famosissimo brand di moda. La Figlia di Monica Bellucci è stato il volto scelto per la nuova fragranza Dolce Shine. La somiglianza tra mamma Monica e la Figlia è sorprendente, entrambe vantano una bellezza mediterranea fuori dal ... Leggi su kronic (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come ognid’arte più volte è nel mirino degli haters. Oggi è forse ancora piùmamma e con una dote in più Deva Cassel (Instagram)Deva Cassel è ladi Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha spento 16 candeline il 12 settembre, è diventata teenager da poco e già famosissima. Alla sua tenera età già ha ruoli molto invidiati da alcune influencer, un esempio? Dolce & Gabbana ha scelto proprio lei come Beauty Ambassador. L’ultimo anno infatti lo ha passato tra i banchi di scuola e i vari backstage degli spot girati per il famosissimo brand di moda. Ladi Monica Bellucci è stato il volto scelto per la nuova fragranza Dolce Shine. La somiglianza tra mamma Monica e laè sorprendente, entrambe vantano una bellezza mediterranea fuori dal ...

