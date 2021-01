Festival di Cannes si farà, ma forse slitta a giugno-luglio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) PARIGI, 06 GEN - Stavolta il Festival di Cannes non salterà, come l'anno scorso causa pandemia, ma potrebbe slittare tra fine giugno e fine luglio se le condizioni sanitarie lo esigeranno: lo si è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) PARIGI, 06 GEN - Stavolta ildinon salterà, come l'anno scorso causa pandemia, ma potrebbere tra finee finese le condizioni sanitarie lo esigeranno: lo si è ...

Bangalow Film Festival, il cinema italiano protagonista in Australia

Dopo una breve pausa estiva, l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney riprende l’attività culturale contribuendo alla realizzazione di un’iniziativa alla sua prima edizione, il festival cinematografic ...

