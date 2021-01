Covid Liguria, 365 nuovi positivi su 4586 tamponi molecolari (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le persone decedute sono 18, cifra che porta il totale delle vittime da inizio emergenza a quota 2947 Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le persone decedute sono 18, cifra che porta il totale delle vittime da inizio emergenza a quota 2947

MediasetTgcom24 : La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, siringhe “sbagliate” inviate in Piemonte, Lombardia e Liguria? Non sono inutili: servono per la dilu… - radioaldebaran : Covid-19 in #Liguria, oggi 365 nuovi casi. Ricoveri in deciso calo nel Tigullio - #Cronaca #PrimaPagina - - veratto_A : RT @guastatore1: ??#Genova donna di 89 anni morta di emorragia cerebrale e con evidente rush cutaneo, aveva ricevuto il #vaccino anti #Covid… - paolaokaasan : RT @guastatore1: ??#Genova donna di 89 anni morta di emorragia cerebrale e con evidente rush cutaneo, aveva ricevuto il #vaccino anti #Covid… -