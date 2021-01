Coronavirus, Veneto: 3.638 nuovi positivi e 126 morti in 24 ore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) commenta ansa Prosegue la crescita dei contagi da Coronavirus in Veneto. L'ultimo bollettino di Azienda Zero parla di un aumento di 3.638 nuovi positivi, superiore di quasi 500 unità del dato omologo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) commenta ansa Prosegue la crescita dei contagi dain. L'ultimo bollettino di Azienda Zero parla di un aumento di 3.638, superiore di quasi 500 unità del dato omologo ...

TgrVeneto : L'allarme è stato ribadito da diverse asl: in troppi non si fanno trovare ai controlli telefonici o danno numeri sb… - fattoquotidiano : Coronavirus, addio al “modello Veneto”: la regione guidata da Luca Zaia registra il record negativo di morti ogni 1… - MediasetTgcom24 : Venezia, a 107 anni batte il coronavirus e festeggia il suo compleanno #lindafranzo - mattinodipadova : Il Covid continua a colpire duro in Veneto: 126 morti nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Da inizio epidemia… - otrebored : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Veneto: 3.638 nuovi positivi e 126 morti in 24 ore #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Veneto Coronavirus, Veneto: 3.638 nuovi positivi e 126 morti in 24 ore TGCOM Covid, salgono ancora i casi in Veneto: +3.638 in 24 ore

Le ultime news dall'Italia e dal mondo sull'emergenza Covid-19, il bollettino aggiornato con i dati del 6 gennaio 2021 ...

Covid, bollettino e dati del 5 gennaio sul Coronavirus: Italia e regioni

I nuovi casi sono 15.378, i morti 649. Oltre 135mila tamponi, tasso di positività all'11,4%. Terapie intensive -10, ricoveri +78. Veneto +3.151, Lazio +1.719, Sicilia +1.576, Emilia Romagna +1.506, Lo ...

Le ultime news dall'Italia e dal mondo sull'emergenza Covid-19, il bollettino aggiornato con i dati del 6 gennaio 2021 ...I nuovi casi sono 15.378, i morti 649. Oltre 135mila tamponi, tasso di positività all'11,4%. Terapie intensive -10, ricoveri +78. Veneto +3.151, Lazio +1.719, Sicilia +1.576, Emilia Romagna +1.506, Lo ...