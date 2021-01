Claudia Ruggeri | décolleté esplosivo | in coppia con Laura Cremaschi – FOTO

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Miss, in compagnia di, prende il posto della befana ed entra nelle case degli italiani: che! Le due sensuali Miss di Canale 5,, stravolgono l’ultimo giorno delle festività natalizie. L’arrivo della befana non è mai stato così travolgente come nella giornata di oggi. Unavincente L'articolo proviene da YesLife.it.