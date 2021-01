Calcio femminile, Supercoppa Italiana: la Juventus è la prima finalista, sconfitta 2-1 la Roma ai supplementari (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una dura battaglia. Allo stadio comunale di Chiavari è andata in scena la prima semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana di Calcio femminile. Una formula anomala dettata dalla chiosa della stagione passata (causa Covid). Pertanto, nel primo match che ha visto confrontarsi la Juventus campione d’Italia e la Roma, sono state le bianconere di Rita Guarino a prevalere con il punteggio di 2-1 in un incontro che si è deciso ai supplementari. Nei tempi regolamentari la Juve aveva realizzato con Barbara Bonansea al 23? e al 48? le giallorosse avevano risposto con la giamaicana Allyson Swaby. Decisiva in negativo per la Roma l’espulsione dell’estremo difensore Ceasar, che ha costretto le capitoline ad affrontare l’extra-time in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una dura battaglia. Allo stadio comunale di Chiavari è andata in scena lasemifinale della Final Four didi. Una formula anomala dettata dalla chiosa della stagione passata (causa Covid). Pertanto, nel primo match che ha visto confrontarsi lacampione d’Italia e la, sono state le bianconere di Rita Guarino a prevalere con il punteggio di 2-1 in un incontro che si è deciso ai. Nei tempi regolamentari la Juve aveva realizzato con Barbara Bonansea al 23? e al 48? le giallorosse avevano risposto con la giamaicana Allyson Swaby. Decisiva in negativo per lal’espulsione dell’estremo difensore Ceasar, che ha costretto le capitoline ad affrontare l’extra-time in ...

