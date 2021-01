Avellino | settebello alla Primavera in attesa del Teramo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso 7 a 0 in favore dell’l’allenamento congiunto disputato questo pomeriggio con i ragazzi della3 allenati da mister Alessandro Caruso. La sgambata è stata divisa in due tempi da 35 minuti nei quali mister Braglia ha fatto spesso ruotare i suoi. Nella prima frazione di gioco Miceli e compagni hanno chiuso sul punteggio di 3 a 0 maturato grazie ai gol di Luigi Silvestri e Bernardotto (doppietta per quest’ultimo). Nella ripresa un gol a testa per Maniero, Fella, Dossena ed Errico. Il programma di allenamenti prevede una seduta pomeridiana prevista per domani mentre venerdì ci sarà l’allenamento di rifinitura prima della partenza per. L'articolo proviene da Anteprima24.it.