Autovettura in fiamme a Capodimonte, si indaga sulle cause

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un'Autovettura è andata a fuoco questa notte, intorno alle ore 2, nel quartiere Capodimonte. L'auto era parcheggiata in via Ciletti Scattato l'allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale che hanno provveduto a domare le fiamme e impedire che le stesse avvolgessero altri veicoli. La vettura, una Ford, è comunque ormai inservibile. Sono ora in corso d'accertamento le cause del rogo. Nessuna ipotesi viene esclusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Benevento – Un’autovettura è andata a fuoco questa notte, intorno alle ore 2, nel quartiere Capodimonte. L’auto era parcheggiata in via Ciletti Scattato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...

