Zona Euro | massa monetaria M3 accelera a novembre

(Teleborsa) – Cresce la massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di novembre. Il tasso di crescita annualizzato dell'aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta a +11% contro il +10,5% del mese precedente ed il +10,6% delle attese degli analisti. La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, aumenta al 3,1%, mentre quelli alle imprese non finanziarie sale al 6,9%. La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a ...

Cresce la Massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di novembre. Il tasso di crescita annualizzato dell'aggregato M3, rilevato mensilmente ...

