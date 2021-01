Verona, Juric pronto per il Torino: “Massima attenzione e grande intensità. Kalinic? Ha quel qualcosa in più e si vede…” (Di martedì 5 gennaio 2021) Vigilia di campionato per il Verona di Ivan Juric che domani, nel giorno dell'Epifania, sfiderà in trasferta il Torino. Il mister dei veronesi ha presentato la gara ai granata nel consueto appuntamento con la stampa.Torino-Verona, parla Juriccaption id="attachment 979551" align="alignnone" width="594" Ivan Juric Getty Images)/caption"Che spirito dovremo avere a Torino? Ci vuole la stessa attenzione e la stessa voglia che abbiamo avuto a La Spezia, dove la partita è stata giocata a ritmi alti e con grande intensità da parte di entrambe le formazioni. Il Torino è una squadra di giocatori fortissimi, quindi ci vorrà tutto questo e anche di più", ha detto Juric verso la ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Vigilia di campionato per ildi Ivanche domani, nel giorno dell'Epifania, sfiderà in trasferta il. Il mister dei veronesi ha presentato la gara ai granata nel consueto appuntamento con la stampa., parlacaption id="attachment 979551" align="alignnone" width="594" IvanGetty Images)/caption"Che spirito dovremo avere a? Ci vuole la stessae la stessa voglia che abbiamo avuto a La Spezia, dove la partita è stata giocata a ritmi alti e conda parte di entrambe le formazioni. Ilè una squadra di giocatori fortissimi, quindi ci vorrà tutto questo e anche di più", ha dettoverso la ...

