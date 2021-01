Vaccino anti-Covid: giallo sulla morte di un’infermiera portoghese di 41 anni (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo 48 ore dalla somministrazione del Vaccino anti-Covid, un’infermiera portoghese di 41 anni – la quale non aveva manifestato alcun effetto collaterale al farmaco – è morta. Si è in attesa dell’autopsia per conoscere le cause del decesso. Morta un’infermiera 48 ore dopo il Vaccino anti-Covid Sonia Acevedo era un’infermiera portoghese di 41 anni, la quale sarebbe morta all’improvviso dopo 48 ore dalla somministrazione del Vaccino anti-Covid della Pfizer. In queste ore si è in attesa dell’autopsia sul corpo della donna, dato che, apparentemente, non aveva manifestato alcun effetto collaterale dopo l’inoculazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo 48 ore dalla somministrazione deldi 41– la quale non aveva manifestato alcun effetto collaterale al farmaco – è morta. Si è in attesa dell’autopsia per conoscere le cause del decesso. Morta48 ore dopo ilSonia Acevedo eradi 41, la quale sarebbe morta all’improvviso dopo 48 ore dalla somministrazione deldella Pfizer. In queste ore si è in attesa dell’autopsia sul corpo della donna, dato che, apparentemente, non aveva manifestato alcun effetto collaterale dopo l’inoculazione ...

