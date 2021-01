Uncaria tormentosa | la corteccia pro-difese immunitarie

Leggi su improntaunika

(Di martedì 5 gennaio 2021) Alessandro Nunziati L’Tomentosa è una pianta rampicante appartenente alla famiglia delle Rubiaceae. È originaria del continente sudamericano, in particolare abita le foreste di Perù, Colombia e Brasile; può raggiungere una altezza di 3-5 m e possiede vivaci fiori gialli a forma di calice. Il suo curioso nome deriva da due peculiarità delle foglie che presentano una lanugine (tomentosa) sulla superficie, mentre alla base sviluppano delle protuberanze a forma di uncino (da cui il nome) utilizzate per aggrapparsi alle altre piante e raggiungere le zone luminose. Nota ai curanderos peruviani per curare ferite, ulcerazioni, dolori, infiammazioni e disturbi legati al puerperio, l’è oggi considerata un rimedio fitoterapico immunostimulante efficace per contrastare le malattie da raffreddamento, gli stati infiammatori ...