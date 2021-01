Tottenham-Brentford: semifinale londinese di EFL Cup hotspurs stadium (Di martedì 5 gennaio 2021) Tottenham-Brentford: semifinale tutta londinese di EFL Cup questa sera allo stadio Tottenham hotspurs di Londra alle 20:45. Si giocherà la prima semifinale del tabellone di EFL Cup, dove gli spurs di Mourinho dovranno affrontare il Brentford, squadra di seconda divisione inglese. Tottenham-Brentford: ci sarà la sorpresina? La Championship vede la squadra ospite con una striscia di 16 risultati utili consecutivi, con 9 partite vinte e 7 terminate con un pareggio. I BEES si sono fatti strada in questa coppa eliminando prima i Wycombe Wanderers (4-2 ai rigori) e al secondo turno il Southampton (2-0). Anche il West Bromwich Albion ha perso (4-5 ai rigori) e il Fulham (3-0) per non dimenticare il Newcastle United ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021)tuttadi EFL Cup questa sera allo stadiodi Londra alle 20:45. Si giocherà la primadel tabellone di EFL Cup, dove gli spurs di Mourinho dovranno affrontare il, squadra di seconda divisione inglese.: ci sarà la sorpresina? La Championship vede la squadra ospite con una striscia di 16 risultati utili consecutivi, con 9 partite vinte e 7 terminate con un pareggio. I BEES si sono fatti strada in questa coppa eliminando prima i Wycombe Wanderers (4-2 ai rigori) e al secondo turno il Southampton (2-0). Anche il West Bromwich Albion ha perso (4-5 ai rigori) e il Fulham (3-0) per non dimenticare il Newcastle United ...

