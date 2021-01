The Elder Scrolls VI sarà ambientato aBethesda accende le speculazioni Con delle candele

The Elder Scrolls VI sarà ambientato a...Bethesda accende le speculazioni. Con delle candele (Di martedì 5 gennaio 2021) Non sappiamo nemmeno lontanamente quando uscirà e di certo non abbiamo una idea ufficiale e chiara delle piattaforme su cui uscirà. PC e Xbox Series X/S sicuramente ma PS5? Todd Howard aveva sottolineato che l'esclusività per Microsoft è difficile da immaginare ma chi lo sa... The Elder Scrolls VI è avvolto da una miriade di dubbi anche perché a parte il primissimo breve trailer di annuncio non sappiamo sostanzialmente nulla. Forse però abbiamo finalmente un dettaglio da non sottovalutare: il setting, l'ambientazione. Nulla di ufficiale nemmeno a sto giro ma le speculazioni accese da un tweet sembrano quanto meno credibili anche perché si legano a doppio filo a rumor, presunti leak e analisi passate. Il tweet condiviso dal profilo Twitter ufficiale di The Elder Scrolls sembra un ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) Non sappiamo nemmeno lontanamente quando uscirà e di certo non abbiamo una idea ufficiale e chiarapiattaforme su cui uscirà. PC e Xbox Series X/S sicuramente ma PS5? Todd Howard aveva sottolineato che l'esclusività per Microsoft è difficile da immaginare ma chi lo sa... TheVI è avvolto da una miriade di dubbi anche perché a parte il primissimo breve trailer di annuncio non sappiamo sostanzialmente nulla. Forse però abbiamo finalmente un dettaglio da non sottovalutare: il setting, l'ambientazione. Nulla di ufficiale nemmeno a sto giro ma leaccese da un tweet sembrano quanto meno credibili anche perché si legano a doppio filo a rumor, presunti leak e analisi passate. Il tweet condiviso dal profilo Twitter ufficiale di Thesembra un ...

Eurogamer_it : Abbiamo finalmente l'ambientazione di The Elder Scrolls VI? #TheElderScrollsVI #TESVI #Bethesda - alien_sick : in che senso c’è un rumor di una serie su god of war per netflix? fermi tutti io sto ancora cercando di metabolizza… - GamingTalker : Secondo delle nuove voci di corridoio provenienti da Daniel Richtman, Netflix starebbe pensando di realizzare una s… - TheGamesMachine : Non solo una serie di #Fallout (su cui francamente sbaviamo) per #AmazonPrime, firmata da #JonathanNolan, ma anche… - lillydessi : The #elderscrolls diventerà una #serie #TV su #Netflix - Tom's Hardware #Italia -

Ultime Notizie dalla rete : The Elder The Elder Scrolls 6: Bethesda ha svelato l’ambientazione? Tom's Hardware Italia The Elder Scrolls VI sarà ambientato a...Bethesda accende le speculazioni. Con delle candele

Non sappiamo nemmeno lontanamente quando uscirà e di certo non abbiamo una idea ufficiale e chiara delle piattaforme su cui uscirà. PC e Xbox Series X/S sicuramente ma PS5? Todd Howard aveva sottoline ...

The Elder Scrolls 6 ad Hammerfell? Una nuova immagine riaccende le speculazioni

Il messaggio di auguri di Bethesda è stato analizzato nei minimi dettagli dai videogiocatori in attesa di The Elder Srolls 6.

Non sappiamo nemmeno lontanamente quando uscirà e di certo non abbiamo una idea ufficiale e chiara delle piattaforme su cui uscirà. PC e Xbox Series X/S sicuramente ma PS5? Todd Howard aveva sottoline ...Il messaggio di auguri di Bethesda è stato analizzato nei minimi dettagli dai videogiocatori in attesa di The Elder Srolls 6.