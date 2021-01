Tanya Roberts | viva l’ex Bond Girl | ricoverata in ospedale in condizioni critiche

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tanya Roberts non sarebbe morta. Mike Pingel, amico e portavoce della Bond Girl, avrebbe contattato il sito Tmz per ritrattare quanto detto nella giornata di lunedì. L’uomo avrebbe spiegato che un errore di comunicazione abbia portato il marito dell’attrice, Lance O’Brien, a considerare la moglie morta prima del tempo. Il Cedars-Sinai Hospital, struttura di Los Angeles in cui la Roberts è stata ammessa la Vigilia di Natale, dopo essere collassata d’improvviso durante una passeggiata con il proprio cane, avrebbe telefonato ad O’Brien dopo aver letto i titoli di giornale.