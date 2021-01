Tanya Roberts non ce l’ha fatta: l’ex Bond girl è morta. La notizia confermata dal compagno (Di martedì 5 gennaio 2021) Alla fine non ce l’ha fatta Tanya Roberts, l’ex Bond girl e attrice di That ’70s Show, data per morta dal suo agente prima che lo fosse davvero. Ora, invece, il compagno di lunga data, Lance O’Brien, ha confermato che il decesso è avvenuto. Tanya Roberts morta per le conseguenze di una infezione Parlando con Fox News, O’Brien ha spiegato che la Roberts è morta ieri notte, dopo dopo essere stata ricoverata in ospedale per le complicazioni di un’infezione del tratto urinario. Secondo lui, l’infezione si sarebbe diffusa poi ai reni, al fegato e alla cistifellea prima che “le entrasse nel sangue“. La Roberts aveva 65 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Alla fine non cee attrice di That ’70s Show, data perdal suo agente prima che lo fosse davvero. Ora, invece, ildi lunga data, Lance O’Brien, ha confermato che il decesso è avvenuto.per le conseguenze di una infezione Parlando con Fox News, O’Brien ha spiegato che laieri notte, dopo dopo essere stata ricoverata in ospedale per le complicazioni di un’infezione del tratto urinario. Secondo lui, l’infezione si sarebbe diffusa poi ai reni, al fegato e alla cistifellea prima che “le entrasse nel sangue“. Laaveva 65 ...

Agenzia_Ansa : E' ancora viva Tanya Roberts. Ex Bond Girl e Charlie's Angel data per morta a causa di un malore, l'ospedale smenti… - RaiNews : L'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani il 24 dicembre a Los Angeles… - MediasetTgcom24 : Tanya Roberts è ufficialmente morta... un giorno dopo l'annuncio prematuro del suo decesso #tanyaroberts… - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Tanya Roberts non ce l'ha fatta: morta un giorno dopo l'annuncio #tanyaroberts - lucadotto : RT @repubblica: Addio a Tanya Roberts: in bilico tra la vita e la morte, annunciata prematuramente, si è spenta a 65 anni [aggiornamento de… -