Stop agli spostamenti tra regioni, weekend arancione: le norme della nuova stretta anti-Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) Di certo, o quasi, c’è solo il periodo fino al 15 gennaio, data di scadenza del Dpcm in vigore. Poi nella gestione della pandemia da Coronavirus e della libertà di movimento degli italiani ci vorranno nuove disposizioni del governo. Fino alla scadenza dello stato d’emergenza il 31 gennaio, che potrà essere rinnovato ancora per sei mesi per arrivare al 31 luglio. Fino a domenica 10 gennaio, infatti, varranno le stesse regole per tutta Italia, seppur diverse giorno per giorno, mentre da lunedì si ritornerà alle zone di colore, che cambieranno in ogni regione dopo il nuovo monitoraggio.Bisognerà quindi aspettare venerdì prossimo 8 gennaio per conoscere le decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza in base ai dati del contagio che attribuiranno i colori alle regioni (rosso, arancione e giallo). ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Di certo, o quasi, c’è solo il periodo fino al 15 gennaio, data di scadenza del Dpcm in vigore. Poi nella gestionepandemia da Coronavirus elibertà di movimento degli italiani ci vorranno nuove disposizioni del governo. Fino alla scadenza dello stato d’emergenza il 31 gennaio, che potrà essere rinnovato ancora per sei mesi per arrivare al 31 luglio. Fino a domenica 10 gennaio, infatti, varranno le stesse regole per tutta Italia, seppur diverse giorno per giorno, mentre da lunedì si ritornerà alle zone di colore, che cambieranno in ogni regione dopo il nuovo monitoraggio.Bisognerà quindi aspettare venerdì prossimo 8 gennaio per conoscere le decisioni del ministroSalute Roberto Speranza in base ai dati del contagio che attribuiranno i colori alle(rosso,e giallo). ...

lauraboldrini : Migliaia di migranti in #Bosnia abbandonati nella neve. Insieme a tanti parlamentari ed esponenti istituzionali c… - massimobitonci : #Confedilizia: il Governo ascolti @matteosalvinimi e l’opposizione, 16 mesi di stop agli #sfratti è un ingiustizia… - capuanogio : ?? #Suning cerca soci per rifinanziare i bond da 375 milioni in scadenza nel 2021, ma il mandato a Rothschild sareb… - LuigiF97101292 : RT @HuffPostItalia: Stop agli spostamenti tra regioni, weekend arancione: le norme della nuova stretta anti-Covid - Nefti666 : 'Stop agli spostamenti fra regioni' Ma quali spostamenti che sto qua da mesi perché attivate solo regionali affolla… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop agli Coronavirus, stop agli spostamenti tra regioni fino al 15 gennaio: le ipotesi del governo Corriere dello Sport.it Stop agli spostamenti tra regioni, weekend arancione: le norme della nuova stretta anti-Covid

Saranno in ogni caso vietati gli spostamenti tra regioni, anche gialle. Nelle zone rosse la deroga agli spostamenti per due persone per andare a trovare amici o familiari è limitata al comune e non ...

Sora – Coronavirus: proroga carta identità, patente guida, certificati, attestati ecc

Il D.L. n. 125 del 7 ottobre convertito nella Legge n.159 del 27 novembre 202, “Recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da ...

Saranno in ogni caso vietati gli spostamenti tra regioni, anche gialle. Nelle zone rosse la deroga agli spostamenti per due persone per andare a trovare amici o familiari è limitata al comune e non ...Il D.L. n. 125 del 7 ottobre convertito nella Legge n.159 del 27 novembre 202, “Recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da ...