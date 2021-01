Sepe racconta i suoi 14 anni a Napoli Venni per servire la mia terra Il rider picchiato? Prego per gli aggressori

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Sono venuto aper mettermi al servizio della mia. Dopo essere stato all’estero e a lungo in Vaticano volevo fare qualcosa per la mia regione. Io sono nato a Carinaro, a 16 chilometri da qui, e sentivocome la mia città”. Lo ha detto l’arcivescovo uscente di, il cardinale Crescenzio, nel corso di una cerimonia di saluto con i giornalisti al termine del sul mandato episcopale alla guida della diocesi partenopea.ha ricordato, visibilmente commosso, quando nel 2006 chiese “a papa Benedetto XVI di fare qualcosa per la mia”, con lo sguardo rivolto ai più deboli. Fece il suo ingresso in diocesi dal quartiere di Scampia. E in questa, ha aggiunto facendo un bilancio di 14di attività, “ho ...