Scuola | il Consiglio dei ministri ha deciso | superiori rientrano l’11 gennaio

Per le scuole superiori il ritorno sui banchi di Scuola dopo le festività natalizie è stato posticipato all'11 gennaio. Lo ha deciso nella notte il Governo al termine di un Consiglio dei ministri infuocato, con il Pd deciso a chiedere la riapertura dopo il 15 gennaio e Movimento 5 stelle e Italia viva fermamente contrari a qualunque rinvio. Il capodelegazione dei dem, Dario Franceschini, si è infatti presentato al vertice ponendo il tema come una "questione politica", dopo che in giornata Veneto, Marche e Friuli hanno deciso in modo unilaterale di rimandare tutto a fine mese in attesa di capire l'andamento dei contagi. I pentastellati e la ministra Lucia Azzolina, però, sono rimasti fermi sulla data del 7 ...

