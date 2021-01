Schianto frontale contro un tir | 3 morti Tornavano a casa dopo il lavoro

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Incidente mortale nel siracusano. Si tratta di un’auto schiantataun tir lungo la strada provinciale tra Pachino a Rosolini. È accaduto attorno alle 17 di ieri pomeriggio, lunedì 4 gennaio. Un impattoche non ha lasciato possibilità di scampo a due braccianti agricoli. La morte sul colpo è stata inevitabile. Era presente un terzo passeggero immediatamente ricoverato in ospedale, luogo in cui è stato trasportato d’urgenza. (Continuale foto) È accadutol’incidente mortale del bodybuilder Nicolas Ventura. I braccianti agricoli provenienti da Pachino (Siracusa) sono deceduti a causa dell’impattoun tir. I nomi dei lavoratori defunti sono: Sebastiano Dipietro, 60 anni e il collega 55enne Pietro Calvo, entrambisul colpo. I due uomini viaggiavano a ...