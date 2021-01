Rummenigge | “Dopo vittoria Champions League Lewandowski piangeva Serie A? Juve sempre temibile anche in Europa ma l’Inter…”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il dirignete del Bayern Monaco Karl Heinze, nonché storico calciatoredell'Inter, è stato ospite nel programma Mediaset Tiki Taka, durante il quale ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul mondo dei bavaresi masul calcio italiano.: Bayern Monaco eAcaption id="attachment 1011581" align="alignnone" width="495"(Instagram)/captionParlando di Cristiano Ronaldo e di Robert, in riferimento al titolo di migliore giocatore del secolo vinto da CR7: "Noi siamo molto contenti di. Nel 2020 ci ha praticamente fatto vincere cinque titoli tra cui il trofeo più importante al mondo: la. Robert è straordinario, a Lisbona ...

Le dichiarazioni di Rummenigge su Douglas Costa, ora in forza al Bayern Monaco: "Siamo contenti del suo rendimento. Ma sul riscatto non abiamo deciso" ...L’ad del Bayern Monaco sulla lotta di Serie A e sul riscatto di Douglas Costa: “Siamo contenti di lui, però non abbiamo ancora deciso. La pandemia ha stravolto tutto” ...