Ricetta Calza della Befana salata: ecco come stupire tutti con questo fantastico antipasto (Di martedì 5 gennaio 2021) Ricetta Calza della Befana salata – Domani è 6 gennaio, è l’Epifania che tutte le feste porta via. prepariamoci allora a stupire chi siede alla nostra tavola con questa fantastica Calza della Befana salata. Realizzare questa Ricetta è semplicissimo, e con piccoli trucchi la vostra Calza sarà perfetta. Vediamo come realizzare questa Ricetta. Ricetta Calza della Befana salata – INGREDIENTI 2 rotoli di pasta sfoglia 100 g di prosciutto cotto 80 g di formaggio tipo galbanone o sottilette un tuorlo Ricetta Calza della ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021)– Domani è 6 gennaio, è l’Epifania che tutte le feste porta via. prepariamoci allora achi siede alla nostra tavola con questa fantastica. Realizzare questaè semplicissimo, e con piccoli trucchi la vostrasarà perfetta. Vediamorealizzare questa– INGREDIENTI 2 rotoli di pasta sfoglia 100 g di prosciutto cotto 80 g di formaggio tipo galbanone o sottilette un tuorlo...

