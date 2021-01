Regioni in rivolta contro il governo: "Non vogliamo i rifiuti radioattivi" (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Regioni contro governo, sindaci contro il governo, opposizione contro il governo, ma anche ministri contro lo stesso governo a cui appartengono: la sindrome del Nimby (Not In My Backyard, Non nel mio cortile) esplode nella politica italiana ai livelli più alti, e innesca una nuova rivolta di almeno sette Regioni contro Roma, che individua nei loro territori le "aree potenzialmente idonee" a ospitare i rifiuti radioattivi di bassa attività (quelli ospedalieri), ad esempio. Non è bastata l'assicurazione di una procedura partecipata, che darà il via al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi solo tra sei mesi, a ... Leggi su agi (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI -, sindaciil, opposizioneil, ma anche ministrilo stessoa cui appartengono: la sindrome del Nimby (Not In My Backyard, Non nel mio cortile) esplode nella politica italiana ai livelli più alti, e innesca una nuovadi almeno setteRoma, che individua nei loro territori le "aree potenzialmente idonee" a ospitare idi bassa attività (quelli ospedalieri), ad esempio. Non è bastata l'assicurazione di una procedura partecipata, che darà il via al Deposito nazionale deisolo tra sei mesi, a ...

Il governo dà il via alla procedura per la realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, individuando 67 aree "potenzialmente idonee". Si ribellano Regioni e sindaci. E anche un minist ...

