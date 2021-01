"Quello lo fai fuori". Salemi e Pretelli fanno sesso? Signorini chiama la mamma e precipita tutto (Di martedì 5 gennaio 2021) Grosso imbarazzo al Grande Fratello Vip su Canale 5 per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Protagonisti di bollenti effusioni sotto le lenzuola, i due piccioncini hanno subito la nuova tirata d'orecchie di mamma Pretelli. Già durante la puntata di Capodanno, la signora aveva avvertito il figlio del suo gradimento in calo a causa, evidentemente, della storia iniziata con la bella italo-persiana seguita alla lunga telenovela con Elisabetta Gregoraci. Pretelli c'era rimasto malissimo e anche per questo Alfonso Signorini ha pensato bene di invitare la madre direttamente nella casa. Il confronto, però, se possibile è stato ancora più brutale: "Ti voglio dire che hai un bambino a casa (avuto da Ariadna Romero, ndr), cerca di moderarti un po', abbracci. Te lo assicuro, te lo dico ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Grosso imbarazzo al Grande Fratello Vip su Canale 5 per Pierpaoloe Giulia. Protagonisti di bollenti effusioni sotto le lenzuola, i due piccioncini hanno subito la nuova tirata d'orecchie di. Già durante la puntata di Capodanno, la signora aveva avvertito il figlio del suo gradimento in calo a causa, evidentemente, della storia iniziata con la bella italo-persiana seguita alla lunga telenovela con Elisabetta Gregoraci.c'era rimasto malissimo e anche per questo Alfonsoha pensato bene di invitare la madre direttamente nella casa. Il confronto, però, se possibile è stato ancora più brutale: "Ti voglio dire che hai un bambino a casa (avuto da Ariadna Romero, ndr), cerca di moderarti un po', abbracci. Te lo assicuro, te lo dico ...

Myosotis85 : @chiarishka Credo che sia un percorso. Fatti forza, fai quello che ti senti e non demoralizzarti ?? (Che è facile a… - Renia16246818 : @jessystorm87 @itsdreena @ontherisingmoon Nono questa frase anche secondo me non c'entra con la gelosia o altro. Pe… - irishissuex : @myhomeisnialler ma ti rendi conto di quello che mi fai tata - bleahar : ma che vuol dire sono al grande fratello non al circolo ricreativo (cit), se sei non pervenuto da 100 giorni e fai… - MARIO45964085 : @LaFatinaBlu Vale se ti chiedo l'amicizia X altre 600 volte così solo X me fai quello che hai detto ???????????????????????scherzo tesoro -

Ultime Notizie dalla rete : Quello fai “Vissuti giorno per giorno, ed il bello dovrà ancora arrivare” Malgrado Tutto Web Pilastro, punti oscuri e anomalie nella strage dei Savi. La verità dei processi e quei pezzi mancanti

«Eravamo al Pilastro di passaggio, per rubare delle auto. Sparammo ai carabinieri solo perché avevamo la sensazione che ci volessero fermare». Nei verbali e durante i processiRoberto Savi, con il suo ...

Rapporti Ue-Gran Bretagna, è tempo di voltare pagina

Devo riconoscerlo a Sir Keir Starmer, il leader del partito laburista: ha preso la decisione giusta, quando ha spinto i suoi parlamentari ad appoggiare l’accordo commerciale con l’Ue. Su questo contra ...

«Eravamo al Pilastro di passaggio, per rubare delle auto. Sparammo ai carabinieri solo perché avevamo la sensazione che ci volessero fermare». Nei verbali e durante i processiRoberto Savi, con il suo ...Devo riconoscerlo a Sir Keir Starmer, il leader del partito laburista: ha preso la decisione giusta, quando ha spinto i suoi parlamentari ad appoggiare l’accordo commerciale con l’Ue. Su questo contra ...