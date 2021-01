Pochettino: «Messi al PSG? Ne riparleremo» – VIDEO (Di martedì 5 gennaio 2021) Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato del possibile trasferimento di Lionel Messi in Ligue 1 – VIDEO Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato del possibile trasferimento di Lionel Messi in Ligue 1. «Babbo Natale mi ha già fatto un regalo, quello di ritrovare questo club e di allenare una tale squadra. Per questo voglio ringraziare il presidente Nassar al-Khelaifi e Leonardo per avermi dato questa possibilità. Su grandi club come il Paris ci sono tante voci, ma sono appena arrivato e devo pensare prima di tutto ad adattarmi. Per le voci si vedrà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Mauricio, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato del possibile trasferimento di Lionelin Ligue 1 –Mauricio, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato del possibile trasferimento di Lionelin Ligue 1. «Babbo Natale mi ha già fatto un regalo, quello di ritrovare questo club e di allenare una tale squadra. Per questo voglio ringraziare il presidente Nassar al-Khelaifi e Leonardo per avermi dato questa possibilità. Su grandi club come il Paris ci sono tante voci, ma sono appena arrivato e devo pensare prima di tutto ad adattarmi. Per le voci si vedrà». Leggi su Calcionews24.com

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Poter tornare a Parigi è un sogno diventato realtà. Sono felice di essere qui". Mauricio Pochettino si presenta così al Paris Saint ...

Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, alla presentazione ufficiale come nuovo tecnico del PSG, ha parlato cosi di Messi: “Messi come regalo di Natale? Babbo Natale mi ha già fatto un regal ...

