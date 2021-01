PlayStation, Xbox e Take-Two: 'c'è spazio per un'altra mega acquisizione da $1 miliardo' (Di martedì 5 gennaio 2021) L'acquisizione da 7,5 miliardi con cui Microsoft si è aggiudicata Zenimax Media e quindi diversi grandi studi tra cui Bethesda, id Software, Arkane Studios, è sicuramente una mossa incredibile del 2020 videoludico ma a quanto pare anche l'anno appena iniziato ci riserverà non poche sorprese a livello di grandi affari. Come ogni anno Games Industry valuta le precedenti previsioni di diversi analisti dell'universo gaming e chiede successivamente cosa potremmo aspettarci nel futuro più o meno immediato. Alcune valutazioni molto interessanti arrivano da Dr. Serkan Toto, analista vicino soprattutto al mercato giapponese ma che in questo caso ha avuto parole sostanzialmente per tutti. Molto interessante quanto dichiarato per quanto riguarda le acquisizioni: Toto si aspetta almeno un grande accordo "miliardario" e altri accordi "minori". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) L'da 7,5 miliardi con cui Microsoft si è aggiudicata Zenimax Media e quindi diversi grandi studi tra cui Bethesda, id Software, Arkane Studios, è sicuramente una mossa incredibile del 2020 videoludico ma a quanto pare anche l'anno appena iniziato ci riserverà non poche sorprese a livello di grandi affari. Come ogni anno Games Industry valuta le precedenti previsioni di diversi analisti dell'universo gaming e chiede successivamente cosa potremmo aspettarci nel futuro più o meno immediato. Alcune valutazioni molto interessanti arrivano da Dr. Serkan Toto, analista vicino soprattutto al mercato giapponese ma che in questo caso ha avuto parole sostanzialmente per tutti. Molto interessante quanto dichiarato per quanto riguarda le acquisizioni: Toto si aspetta almeno un grande accordo "miliardario" e altri accordi "minori". Leggi altro...

Daniele27194461 : Cuffie da Gioco Bass Stereo per PS5 PlayStation 5, PS4, XBOX SERIES X|S, XBOX ONE, Nintendo Switch, Google Stadia,… - Eurogamer_it : Altra acquisizione multimiliardaria alla Bethesda in arrivo?! #PlayStation #Xbox # Switch - offertenonstop : ?? Orzly Cuffie da Gioco Bass Stereo per PS5 Playstat ?? Prezzo attuale: 29.99€ ? Prezzo precedente: 42.99€ ?? Stai ri… - affaridanerd : Mafia Trilogy ?? Playstation 4 ?? Miglior prezzo Amazon di sempre ?? 40,99€ invece di 60,99€ - sconto del 33% ??… - dox76 : RT @androidworldit: Fantastico! I cartonati di PS5 e Xbox Series X per aiutarvi a scegliere i mobili ?? -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Xbox I videogiochi più attesi del 2021. Per Playstation, Xbox e Nintendo Switch Il Sole 24 ORE PlayStation, Xbox e Take-Two: 'c'è spazio per un'altra mega acquisizione da $1 miliardo'

Grandi e piccole acquisizioni da parte di PlayStation, Xbox e Take-Two e non solo? Questo e molto altro nelle parole di un noto analista.

PS5 si veste di nero in una nuova edizione personalizzata

E' tempo di dare un'occhiata a questa nuovissima PS5 nera, con un design personalizzato che si ispira alla PS2 realizzata da SUP3R5.

Grandi e piccole acquisizioni da parte di PlayStation, Xbox e Take-Two e non solo? Questo e molto altro nelle parole di un noto analista.E' tempo di dare un'occhiata a questa nuovissima PS5 nera, con un design personalizzato che si ispira alla PS2 realizzata da SUP3R5.