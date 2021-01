Non si placano i problemi Tiscali Mail e su rete fissa: ultimi aggiornamenti (Di martedì 5 gennaio 2021) Non si placano i problemi Tiscali Mail e quelli relativi alla rete fissa con questo gestore, a conferma del fatto che il disservizio di cui si parla ormai da un paio di giorni a questa parte sia più serio del previsto. Ad oggi, infatti, non funziona soprattutto il servizio di posta elettronica, al netto delle soluzioni momentanee che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione nella giornata di ieri. Le comunicazioni ufficiali fornite dall’azienda al momento sono scarne e non consentono di scendere maggiormente in dettagli sotto questo punto di vista. Le ultime notizie sui problemi Tiscali Mail del 5 gennaio: non funziona neanche la rete fissa Mentre molti utenti lamentano disservizi anche ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Non sie quelli relativi allacon questo gestore, a conferma del fatto che il disservizio di cui si parla ormai da un paio di giorni a questa parte sia più serio del previsto. Ad oggi, infatti, non funziona soprattutto il servizio di posta elettronica, al netto delle soluzioni momentanee che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione nella giornata di ieri. Le comunicazioni ufficiali fornite dall’azienda al momento sono scarne e non consentono di scendere maggiormente in dettagli sotto questo punto di vista. Le ultime notizie suidel 5 gennaio: non funziona neanche laMentre molti utenti lamentano disservizi anche ...

MEGHY1411 : RT @ilgiornale: Con il nuovo anno non si placano le beghe di Corte. Come quella tra il Principe Harry e il Principe Carlo che è stato estro… - brug71 : @backtoblacklis1 La pressione magmatica sale... se non la placano (smettendo si affamare ed ammalare la gente) l'esplosione è inevitabile... - cutiepiesnvpe : @isideorlando purtroppo sta sfuggendo di mano il punto della situazione feci un tweet ironico riferito a un articol… - corrierebologna : @FedericoRutali @stanzaselvaggia Non si placano gli attacchi sui social all'influencer bolognese che ha passato il… - KarloLanna : RT @ilgiornale: Con il nuovo anno non si placano le beghe di Corte. Come quella tra il Principe Harry e il Principe Carlo che è stato estro… -

Ultime Notizie dalla rete : Non placano Capodanno in hotel a San Marino, non si placa la bufera sull’influencer bolognese Corriere della Sera Scuole pronte alla riapertura, in teoria. Tinazzi: «Non siamo noi a decidere ma l’andamento pandemico»

Scuole pronte alla riapertura ma quante incognite. Tinazzi: «Non siamo noi a decidere ma l’andamento pandemico» ...

Cardiopatico morto in carcere, l'Anm contro il Garante dei detenuti

Non si placano le polemiche dopo la morte del detenuto Renato Russo, deceduto nell'infermeria del carcere di Santa Maria Capua Vetere nella notte di Capodanno. Dopo la denuncia del ...

Scuole pronte alla riapertura ma quante incognite. Tinazzi: «Non siamo noi a decidere ma l’andamento pandemico» ...Non si placano le polemiche dopo la morte del detenuto Renato Russo, deceduto nell'infermeria del carcere di Santa Maria Capua Vetere nella notte di Capodanno. Dopo la denuncia del ...