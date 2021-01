Napoli | furto nella scuola di Pianura L’assessore Palmieri | “Gesto vile”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ennesimo sfregio allanapoletana. Mentre si lavora faticosamente a trovare la quadra per la riapertura delle scuole, e dopo che nei giorni di Capodanno sono state devastate da un atto vandalico le vetrate dellamaterna del plesso Baccini dell’IC Oberdan, in via Ventaglieri, stanotte ignoti si sono introdottisede di via Provinciale 121 dell’Istituto Comprensivo Troisi died hanno asportato gli infissi, entrando poiper rubare non solo le finestre stesse ma anche LIM, videoproiettori, computer e materiali didattici. Un lavoro eseguito in tempi di certo non brevi, che non può non sollevare sconcerto e indignazione. “La città ha bisogno di, i bambini e le ...