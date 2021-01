Napoli, arrestati i rapinatori di Gianni: 2 sono figli dei boss del clan di Lauro di Secondigliano (Di martedì 5 gennaio 2021) Napoli. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di due ventenni, gravemente indiziati della rapina di uno scooter commessa la notte tra l’1 ed il 2 gennaio in Calata Capodichino a Napoli. Il provvedimento, eseguito dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Secondigliano, verrà sottoposto per la convalida L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 gennaio 2021). La Procura della Repubblica presso il Tribunale ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di due ventenni, gravemente indiziati della rapina di uno scooter commessa la notte tra l’1 ed il 2 gennaio in Calata Capodichino a. Il provvedimento, eseguito dalla Squadra Mobile e dal Commissariato, verrà sottoposto per la convalida L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

matteosalvinimi : Tra i delinquenti arrestati anche minorenni, spero in una pena esemplare. P.s. Il video dell'aggressione è diventat… - salvointese1 : @blogaccioBlog @piercamillo @MatteoMascia Succede ovunque e Comunque quelli di Napoli sono stati arrestati - Notiziedi_it : Rider picchiato e rapinato a Napoli, arrestati i cinque banditi: «Mi spiace per loro, io sono felice di tutta la so… - DinoSacco : @_RoteFuchs @sasso_p Sai quanto è grande Napoli e quanti punti 'caldi' ci sono, quanto poche sono le auto delle for… - Marcolit67 : RT @matteosalvinimi: Tra i delinquenti arrestati anche minorenni, spero in una pena esemplare. P.s. Il video dell'aggressione è diventato v… -