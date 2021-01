Nainggolan: “Zaniolo trattato come me. L’unico modo per rispondere è il campo” (Di martedì 5 gennaio 2021) Intervista per Radja Naiggolan tra le pagine del Corriere dello Sport odierno. Il nuovo centrocampista del Cagliari si è espresso sulla situazione di Nicolò Zaniolo, al centro questi giorni delle polemiche. Queste le sue parole: “Sta subendo quello che ho subito io. Lo hanno messo nel mirino. Io ci sono passato e l’ho pagata”. Il belga tuttavia si prende le sue colpe specifica: “Voglio dirlo chiaramente: ho sbagliato io (riferito al famoso video di capodanno), non dovevo bere, non dovevo comportarmi così. Ma chi è che non fa un errore, nella vita? Mi rivedo in Zaniolo perché anche io sono attaccato. L’unico modo che ha per rispondere è il campo. A chi lo attacca risponderà con le prime partite che gioca”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Intervista per Radja Naiggolan tra le pagine del Corriere dello Sport odierno. Il nuovo centrocampista del Cagliari si è espresso sulla situazione di Nicolò, al centro questi giorni delle polemiche. Queste le sue parole: “Sta subendo quello che ho subito io. Lo hanno messo nel mirino. Io ci sono passato e l’ho pagata”. Il belga tuttavia si prende le sue colpe specifica: “Voglio dirlo chiaramente: ho sbagliato io (riferito al famoso video di capodanno), non dovevo bere, non dovevo comportarmi così. Ma chi è che non fa un errore, nella vita? Mi rivedo inperché anche io sono attaccato.che ha perè il. A chi lo attacca risponderà con le prime partite che gioca”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

