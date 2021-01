Milan | Pioli | “Con la Juventus gara importante ma non decisiva Ibrahimovic sta bene ma domani non ci sarà”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 5 gennaio 2021) L'allenatore del, Stefano, ha presentato in conferenza stampa il big match dicontro la: "I bianconeri hanno iniziato un percorso nuovo, ci sta perdere qualche punto ma vedo comunque una squadra in crescita. Noi però siamo pronti e preparati come loro,unama non, siamo ancora alla sedicesima giornata. Firmo per il pari? Se parti per pareggiare una partita finisci per perderla, noi vogliamo vincere, come sempre. Ibra? L'ho rimproverato per quel post che ha pubblicato perchè poi sono stato tempestato di messaggi per sapere le sue condizioni fisiche. Sta, manon giocherà".caption id="attachment 1059459" align="alignnone" width="3584" ...