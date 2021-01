Maradona, a Rosario un viale a lui dedicato che porta allo stadio del Newell’s Old Boys (Di martedì 5 gennaio 2021) La città di Rosario omaggia Diego Armando Maradona con un viale nelle vicinanze del "Coloseo Marcelo Bielsa", stadio del Newell's Old Boys, dove El Diez ha giocato nel 1993. La decisione è stata approvata dal Consiglio Comunale ed è stato specificato che il "Paseo Diego Armando Maradona" sarà adeguatamente valorizzato, con la collocazione di una targa in un punto di rilievo del percorso, il cui testo sarà il seguente: "Omaggio del Comune di Rosario a Diego Armando Maradona - 1960-2020".Da quanto riportano i media argentini e conferma anche il club del Newell's quella che sarà a tutti gli effetti una "passeggiata" dedicata al Pibe de Oro partirà dalla zona situata nel Parque de la Independencia, nella parte posteriore della tribuna ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) La città diomaggia Diego Armandocon unnelle vicinanze del "Coloseo Marcelo Bielsa",del Newell's Old, dove El Diez ha giocato nel 1993. La decisione è stata approvata dal Consiglio Comunale ed è stato specificato che il "Paseo Diego Armando" sarà adeguatamente valorizzato, con la collocazione di una targa in un punto di rilievo del percorso, il cui testo sarà il seguente: "Omaggio del Comune dia Diego Armando- 1960-2020".Da quanto rino i media argentini e conferma anche il club del Newell's quella che sarà a tutti gli effetti una "passeggiata" dedicata al Pibe de Oro partirà dalla zona situata nel Parque de la Independencia, nella parte posteriore della tribuna ...

La città di Rosario omaggerà Diego Armando Maradona con un viale nelle vicinanze del "Coloseo Marcelo Bielsa", stadio del Newell's Old Boys, dove El Diez ha giocato, se pur per un brevissimo periodo ( ...

