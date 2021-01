Lo studioso | ' Trump a Washington come a Monaco | un tentato putsch modello hitleriano'

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tentativo di'Generalmente - annota il professor Ross in un'analisi pubblicata da Haaretz e ripresa per l'Italia da Globalist - associamo la parola '' all'Europa interbellica. Pensiamo ...

Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : studioso Trump

Avvenire

Parla Alexander Reid Ross docente alla Portland State University, autore di "Against the Fascist Creep": "Trump ha incoraggiato gli attivisti anti-lockdown a mettere in scena assalti armati di edifici ...Il presidente Trump ha chiesto l'abolizione della legge nota come Sezione 230 ma per i motivi sbagliati. Tale legge ha rovinato internet.