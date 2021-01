L'annuncio di una fisioterapista: 'Non ricevo pazienti vaccinati contro il covid, sono contagiosi' (Di martedì 5 gennaio 2021) Una dottoressa piemontese ha annunciato sui social che non visiterà pazienti vaccinati. La donna è una "massofisioterapista naturopata" che opera in provincia di Novara. "Ogni appuntamento preso ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) Una dottoressa piemontese ha annunciato sui social che non visiterà. La donna è una "massonaturopata" che opera in provincia di Novara. "Ogni appuntamento preso ...

Ultime Notizie dalla rete : annuncio una Annuncio sui social di una massofisioterapista novarese: “Non ricevo pazienti vaccinati contro il Covid” La Stampa Slay the Spire, il roguelike deck-builder diventerà un gioco da tavolo

Il roguelike deck-builder Slay the Spire diventerà un gioco da tavolo: la campagna Kickstarter inizierà tra pochi mesi.

