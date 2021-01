«La scuola non rientra nei primi tre contesti di trasmissione del Covid-19 in Italia»: tra i banchi solo il 2% dei focolai totali (Di martedì 5 gennaio 2021) Non è la scuola il principale contesto di trasmissione del Covid-19 in Italia. A metterlo nero su bianco è il rapporto Covid dell’Iss sull’‘Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia’. Il documento analizza l’andamento epidemiologico nazionale e regionale dei casi di Covid-19 in età scolare (3-18 anni) nel periodo compreso tra il 24 agosto e il 27 dicembre 2020 e descrive le evidenze attualmente disponibili sull’impatto della chiusura / riapertura della scuola sulla trasmissione di Covid-19 a livello di comunità, con anche una rassegna dei principali studi in merito condotti nel mondo. Leggi anche: Rientro a scuola: slitta la data per gli istituti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) Non è lail principale contesto didel-19 in. A metterlo nero su bianco è il rapportodell’Iss sull’‘Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in’. Il documento analizza l’andamento epidemiologico nazionale e regionale dei casi di-19 in età scolare (3-18 anni) nel periodo compreso tra il 24 agosto e il 27 dicembre 2020 e descrive le evidenze attualmente disponibili sull’impatto della chiusura / riapertura dellasulladi-19 a livello di comunità, con anche una rassegna dei principali studi in merito condotti nel mondo. Leggi anche: Rientro a: slitta la data per gli istituti ...

