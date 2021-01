Kate Middleton, niente garden party: la Regina annulla gli eventi del 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) La Regina Elisabetta ha annullato tutti i garden party previsti a Londra e a Edimburgo per il 2021. Lo ha annunciato Buckingham Palace con una nota ufficiale. Dunque, nessuna possibilità di vedere Kate Middleton sfoggiare uno dei suoi impeccabili look con o senza cappellino. L’ultimo a cui ha preso parte risale al 2019 e allora Meghan Markle disertò l’evento. Come per il 2020, anche quest’anno Sua Maestà si è vista costretta a cancellare gli appuntamenti primaverili, tra i più prestigiosi della Corte. La decisione è stata presa dopo che i funzionari reali hanno incontrato difficoltà a pianificare gli eventi a causa delle nuove regole anti-Covid e alla necessità di nuovi lockdown. I garden party sono l’occasione in cui ... Leggi su dilei (Di martedì 5 gennaio 2021) LaElisabetta hato tutti iprevisti a Londra e a Edimburgo per il. Lo ha annunciato Buckingham Palace con una nota ufficiale. Dunque, nessuna possibilità di vederesfoggiare uno dei suoi impeccabili look con o senza cappellino. L’ultimo a cui ha preso parte risale al 2019 e allora Meghan Markle disertò l’evento. Come per il 2020, anche quest’anno Sua Maestà si è vista costretta a cancellare gli appuntamenti primaverili, tra i più prestigiosi della Corte. La decisione è stata presa dopo che i funzionari reali hanno incontrato difficoltà a pianificare glia causa delle nuove regole anti-Covid e alla necessità di nuovi lockdown. Isono l’occasione in cui ...

FilippoCarmigna : Royal family, Kate Middleton e il principe William non dormono insieme? - fainformazione : Meghan Markle icona di stile La duchessa di Sussex Meghan Markle moglie del principe Harry ormai è un icona mondia… - fainfocultura : Meghan Markle icona di stile La duchessa di Sussex Meghan Markle moglie del principe Harry ormai è un icona mondia… - zazoomblog : Royal family Kate Middleton e il principe William non dormono insieme? - #Royal #family #Middleton #principe - poilofaccio : @forsedomaniomai Mado ma ci pensi che bello se fosse come dal kebabbaro? Allora mi metti un po' di dna di Cate Blan… -