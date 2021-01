Inter, cessione in vista per Pinamonti: dove può trasferirsi l'attaccante nerazzurro? (Di martedì 5 gennaio 2021) L'attaccante classe 1999 può lasciare i nerazzurri già a gennaio, ma non è neanche da escludere una permanenza. Leggi su 90min (Di martedì 5 gennaio 2021) L'classe 1999 può lasciare i nerazzurri già a gennaio, ma non è neanche da escludere una permanenza.

Inter : ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merit… - FBiasin : 'Steven #Zhang smentisce categoricamente l'ipotesi di cessione dell'#Inter e precisa che si tratta di notizie prive… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - gegiafrassi : RT @buccinoalex: Quindi #Zazzaroni sputtana L #inter un giorno si e L altro pure,si inventa della cessione del club,si inventa di salvo24 s… - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato #Inter Il #Benevento passa davanti a #Spezia, #Bologna e #Parma nella corsa ad Andrea #Pinamonti. P… -