‘In una nuvola celeste’ | il nuovo libro di Tiziana Russo

Si intitola 'In una nuvola celeste' il libro di Tiziana Russo È in libreria 'In una nuvola celeste'. Si tratta del nuovo libro di Tiziana Russo, pubblicato da Mosaico Edizioni (https://mosaicoedizioni.it/) e promosso dall'agente letterario Eleonora Marsella. Continua così la storia di Pierpaolo e Chiara. Lui, magistrato milanese trasferitosi in Sicilia per combattere la mafia; lei, pediatra precaria, innamorati l'uno dell'altra. Prosegue la loro vita di coppia tra alti e bassi, tra piccoli e grandi eventi, come l'inattesa gravidanza di Chiara che metterà alla prova entrambi, visto che si frequentano da meno di un anno e appartengono praticamente a due mondi diversi. La madre di Pierpaolo è contraria ...

