“GFVip 5”, è scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia: volano insulti (Di martedì 5 gennaio 2021) Una puntata decisamente movimentata quella di ieri sera, 4 Gennaio 2021, del Grande Fratello Vip 5. L’ingresso a sorpresa, solo per pochi minuti, di Antonella Elia all’interno della casa più spiata d’Italia ha scosso gli animi e gli equilibri dei concorrenti. La nota opinionista è apparsa all’interno della glass room e, grazie al suo caratterino pungente, ha iniziato a dire la sua sui vari “Vipponi”. All’impressivo al GFVip 5 tra Samantha De Grenet e Antonella Elia c’è stato un terribile scontro. Le due showgirl hanno dato il via ad una vera e propria gara di insulti. Diverse frasi pronunciate dalla Elia hanno attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5, che si è immediatamente scatenato sui social. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Una puntata decisamente movimentata quella di ieri sera, 4 Gennaio 2021, del Grande Fratello Vip 5. L’ingresso a sorpresa, solo per pochi minuti, diall’interno della casa più spiata d’Italia ha scosso gli animi e gli equilibri dei concorrenti. La nota opinionista è apparsa all’interno della glass room e, grazie al suo caratterino pungente, ha iniziato a dire la sua sui vari “Vipponi”. All’impressivo al5 traDec’è stato un terribile. Le due showgirl hanno dato il via ad una vera e propria gara di. Diverse frasi pronunciate dallahanno attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5, che si è immediatamente scatenato sui social. Leggi anche ...

immary19803931 : RT @rainbow20202020: Samantha ha chiesto a MTR se la causa del non rapporto tra Stefania e Tommaso con Dayane dipenda da Francesco e MTR l'… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #SamanthaDeGrenet dopo l’acceso scontro con #AntonellaElia scoppia in lacrime (e riceve l’inaspettato s… - Aurazzurra : RT @rainbow20202020: Samantha ha chiesto a MTR se la causa del non rapporto tra Stefania e Tommaso con Dayane dipenda da Francesco e MTR l'… - Novella_2000 : Samantha de Grenet in lacrime dopo lo scontro con Antonella Elia svela un momento buio della sua vita #gfvip - justashake : Non contenti dopo lo scontro con SDG, Alfonso chiede il parere di Dayane e insiste affinché lei avesse una reazione… -