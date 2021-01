F1: Mercedes e Williams alleate dal 2022, Russell è rimasto anche per questo (Di martedì 5 gennaio 2021) La Mercedes estende la sua collaborazione con la Williams. Il team sette volte campione del mondo, che fornisce le power unit alla squadra inglese dall'inizio dell'era dei motori ibridi, allargherà la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 gennaio 2021) Laestende la sua collaborazione con la. Il team sette volte campione del mondo, che fornisce le power unit alla squadra inglese dall'inizio dell'era dei motori ibridi, allargherà la ...

carlo_83_ : RT @Gianludale27: In questo modo, sia la Williams che la Racing Point potranno disporre della trasmissione usata dalla Mercedes, mentre la… - Gazzetta_it : #Mercedes e #Williams alleate dal 2022 con la condivisione di cambio e componenti. #Russell è rimasto anche per que… - ciccionocera00 : RT @Gianludale27: Williams incrementa la sua partnership tecnica con la Mercedes a partire dal 2022. Mercedes fornirà non solo la Power Uni… - F1inGenerale_ : F1 | Williams avrà anche il cambio e l’idraulica Mercedes dal 2022 - LiveGPit : #F1 Williams utilizzerà i cambi Mercedes a partire dal 2022 Di @IamLucaColombo -