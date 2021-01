Conferenza stampa Pd: le riflessioni di De Caro e Mortaruolo su legge di bilancio e amministrative (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta nel pomeriggio di oggi la Conferenza stampa telematica, attraverso la piattaforma Zoom, organizzata dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico. A rispondere alle domande dei giornalisti l’Onorevole Umberto Del Basso De Caro e l’Onorevole Erasmo Mortaruolo. Il tema della Conferenza stampa riguarda le leggi di bilancio del governo e della regione Campania ma, ovviamente, non sono mancate ‘divagazioni’ sulle prossime elezioni amministrative. Mortaruolo ha sottolineato la bontà della legge di bilancio regionale che contiene, a suo giudizio, una lunga serie di elementi positivi soprattutto per ciò che concerne le aree interne. Trasporti, agricoltura, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta nel pomeriggio di oggi latelematica, attraverso la piattaforma Zoom, organizzata dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico. A rispondere alle domande dei giornalisti l’Onorevole Umberto Del Basso Dee l’Onorevole Erasmo. Il tema dellariguarda le leggi didel governo e della regione Campania ma, ovviamente, non sono mancate ‘divagazioni’ sulle prossime elezioniha sottolineato la bontà delladiregionale che contiene, a suo giudizio, una lunga serie di elementi positivi soprattutto per ciò che concerne le aree interne. Trasporti, agricoltura, ...

lucianonobili : «L'ultimo dell'anno Conte ha disertato il Senato per fare una conferenza stampa in cui ha risposto alle sollecitazi… - Linkiesta : Un anno di conferenze stampa senza una risposta, ma solo un labirinto insensato di circonlocuzioni che non portano… - DiMarzio : 'Dobbiamo essere più forti delle sviste'. Così #Inzaghi alla vigilia di #LazioFiorentina - F_Marcaurelio99 : RT @ricpuglisi: Ma quelli che difendono @GiuseppeConteIT, @marcotravaglio e #Casalino senza se e senza ma, hanno visto il piccolissimo stem… - LI_SoloRAYA : Inzaghi: “Contro la Fiorentina dobbiamo essere motivati. Nelle ultime gare gli errori arbitrali ci hanno penalizzat… -