“Ciao Eli, sono la mamma di Pierpaolo…”. Sorpresa fuori dal GF Vip: cosa è successo tra la signora Margherita e la Gregoraci (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il fratello di Pierpaolo Pretelli, mamma Margherita. La signora è intervenuta nel corso della 31esima puntata del GF Vip per chiarire quanto accaduto durante la diretta di Capodanno. Il figlio c’era rimasto male quando invece degli auguri di buon anno si è ritrovato a sentire una specie di rimprovero. “Ci ho riflettuto e in quel momento mi ha dato fastidio, poi dopo piano piano, siccome sono anche io genitore, ho dato una giustificazione, magari mia madre si è espressa male. Io faccio quello che mi sento di fare, quello che il cuore mi dice”, ha detto Pierpaolo a Signorini in confessionale. Poi l’incontro a Sorpresa con mamma Margherita nella glassroom, che ha nuovamente ribadito il concetto di limitare certi suoi atteggiamenti. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il fratello di Pierpaolo Pretelli,. Laè intervenuta nel corso della 31esima puntata del GF Vip per chiarire quanto accaduto durante la diretta di Capodanno. Il figlio c’era rimasto male quando invece degli auguri di buon anno si è ritrovato a sentire una specie di rimprovero. “Ci ho riflettuto e in quel momento mi ha dato fastidio, poi dopo piano piano, siccomeanche io genitore, ho dato una giustificazione, magari mia madre si è espressa male. Io faccio quello che mi sento di fare, quello che il cuore mi dice”, ha detto Pierpaolo a Signorini in confessionale. Poi l’incontro aconnella glassroom, che ha nuovamente ribadito il concetto di limitare certi suoi atteggiamenti. (Continua dopo la ...

