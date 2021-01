Calciomercato: Reggina, per il portiere spunta un nome nuovo e come prima scelta (Di martedì 5 gennaio 2021) La Reggina è alla ricerca di un portiere e questo non è più un mistero. Questa mattina su Gazzetta del Sud sono venuti fuori i primi due nomi, il primo, quello di Micai già conosciuto, il secondo, quello di Vigorito come novità. Leggi su citynow (Di martedì 5 gennaio 2021) Laè alla ricerca di une questo non è più un mistero. Questa mattina su Gazzetta del Sud sono venuti fuori i primi due nomi, il primo, quello di Micai già conosciuto, il secondo, quello di Vigoritonovità.

VerFilippo : #Reggina su #Vigorito in uscita dall’@OfficialUSLecce #calciomercato - psb_original : Calciomercato Reggina, Mastour vicino alla cessione al Carpi #SerieB - DiMarzio : #Reggina, avanza #Micai per la porta. In corsa anche #Vigorito - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Carpi, colpo a sorpresa: vicino Mastour della Reggina - citynowit : “Indicazioni precise quelle del tecnico Baroni per rinforzare l'attuale organico ” -