Benevento, Inzaghi ne convoca 23 per Cagliari: assenti in cinque (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 23 i giocatori convocati da Inzaghi per la sfida in programma domani alle 12.30 alla Sardegna Arena di Cagliari. Nella lista oltre agli assenti già annunciati Viola, Letizia e Iago Falque non figurano neanche Tello e Moncini. Superpippo può consolarsi con il recupero di Christian Maggio, al rientro dall’infortunio. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Glik, Maggio, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita. Attaccanti: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 23 i giocatoriti daper la sfida in programma domani alle 12.30 alla Sardegna Arena di. Nella lista oltre agligià annunciati Viola, Letizia e Iago Falque non figurano neanche Tello e Moncini. Superpippo può consolarsi con il recupero di Christian Maggio, al rientro dall’infortunio. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Glik, Maggio, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita. Attaccanti: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sportli26181512 : Convocati Benevento: emergenza difesa, c'è Caprari: Sono 23 i convocati di Filippo Inzaghi in vista della sfida...… - TV7Benevento : JACOBELLI (TUTTOSPORT): ”BENEVENTO, CON IL MILAN GRANDE PRESTAZIONE. OTTIMO LAVORO DI INZAGHI” VIDEO... - ottochannel : #BeneventoMilan, alle 16.00 non perdere la differita in esclusiva sul canale 696 DTT e in streaming su… - EnricoDon3 : @CCokina12 Hai ragione ma hanno firmato un protocollo per poter giocare qst campionato non esattamente regolare. So… - zazoomblog : Benevento-Milan Sconcerti: “Onore alla squadra di Inzaghi c’è una cosa dei rossoneri che non mi convince” -… -