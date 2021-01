Arriva un nuovo documentario sul Basket: “Tony Parker – The Final Shot” (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo “The Last Dance” il nuovo documentario su Netflix Arriva domani, 6 gennaio, su Netflix, il nuovo documentario a tema Basket: “Tony Parker – The Final Shot”. Dopo il successo di “The Last Dance”, dedicato all’ultima stagione dei “Chicago Bulls” e a Michael Jordan da domani nel catalogò verrà inserito quello dedicato a Tony Parker ex stella dei San Antonio Spurs. Leggi anche: “The Last Dance” il documentario è la cosa più vista su Netflix Italia Il giocatore, francese, verrà raccontato con contenuti inediti, fino alle vittorie e ai premi: Parker è stato il primo giocatore europeo di sempre a vincere il premio di MVP. Il est le premier français à ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo “The Last Dance” ilsu Netflixdomani, 6 gennaio, su Netflix, ila tema: “– The”. Dopo il successo di “The Last Dance”, dedicato all’ultima stagione dei “Chicago Bulls” e a Michael Jordan da domani nel catalogò verrà inserito quello dedicato aex stella dei San Antonio Spurs. Leggi anche: “The Last Dance” ilè la cosa più vista su Netflix Italia Il giocatore, francese, verrà raccontato con contenuti inediti, fino alle vittorie e ai premi:è stato il primo giocatore europeo di sempre a vincere il premio di MVP. Il est le premier français à ...

DisneyPlusIT : Arriva il nuovo anno ???? #WandaVision, una Serie Originale Marvel Studios, in streaming in esclusiva dal 15 Genna… - dayane_lacunza : RT @pazzeska4: “adesso arriva il temporale di nuovo,ma a me piace anche guardare il temporale capisci? è tutti così strano,una follia” #ros… - atis_valeria : RT @pazzeska4: “adesso arriva il temporale di nuovo,ma a me piace anche guardare il temporale capisci? è tutti così strano,una follia” #ros… - gwada_lu : RT @MeCy811: C ë di nuovo che oggi in Italia arriva il nostro Grande Amore ?????? #BentornatoInItaliaCanYaman - sonoingenua_ : RT @pazzeska4: “adesso arriva il temporale di nuovo,ma a me piace anche guardare il temporale capisci? è tutti così strano,una follia” #ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nuovo Nuovo decreto, arriva il lockdown soft dopo le feste: il calendario dei divieti fino al 15 gennaio TorinoToday F1 | Aston Martin, Vettel: “Non vedo l’ora che arrivi la nuova sfida”

Dal 1 gennaio 2021 Sebastian Vettel è diventato ufficialmente un nuovo pilota dell'Aston Martin, con il glorioso marchio britannico che da quest'anno prenderà il posto in griglia della Racing Point. C ...

MG, in arrivo due nuovi modelli elettrici: una compatta e una coupé

MG ha un ambizioso progetto di crescita che poggia sul lancio di diversi nuovi modelli. Tra questi ci saranno una compatta elettrica e una coupé elettrica. Per quanto riguarda la compatta, avrà ...

Dal 1 gennaio 2021 Sebastian Vettel è diventato ufficialmente un nuovo pilota dell'Aston Martin, con il glorioso marchio britannico che da quest'anno prenderà il posto in griglia della Racing Point. C ...MG ha un ambizioso progetto di crescita che poggia sul lancio di diversi nuovi modelli. Tra questi ci saranno una compatta elettrica e una coupé elettrica. Per quanto riguarda la compatta, avrà ...