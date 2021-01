“Adesso parlo io”. Natalia Paragoni rompe il silenzio: la fidanzata di Andrea Zelletta spiega perché non è andata al GF Vip (Di martedì 5 gennaio 2021) Cosa è successo davvero tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni? La verità ancora non è venuta a galla. Ma intanto sia dentro la Casa del Grande Fratello Vip che fuori la questione ha tenuto banco negli ultimi giorni. Prima l’ex tronista di Uomini e Donne era apparso molto tranquillo, poi è crollato dicendo che in fondo la verità lui non la sa. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini aveva invitato proprio la compagna del vip per parlare del cosiddetto ‘Capri-gate’. Ma Natalia non solo ha rifiutato l’invito, ma anche inviato una diffida in cui ha chiesto che non si parli più di questo presunto tradimento. Insomma, una parola di più sulla vicenda e scattano le vie legali. La decisione della ragazza ha scatenato diverse reazioni dentro la Casa, Giulia Salemi, per esempio, si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Cosa è successo davvero trae la? La verità ancora non è venuta a galla. Ma intanto sia dentro la Casa del Grande Fratello Vip che fuori la questione ha tenuto banco negli ultimi giorni. Prima l’ex tronista di Uomini e Donne era apparso molto tranquillo, poi è crollato dicendo che in fondo la verità lui non la sa. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini aveva invitato proprio la compagna del vip per parlare del cosiddetto ‘Capri-gate’. Manon solo ha rifiutato l’invito, ma anche inviato una diffida in cui ha chiesto che non si parli più di questo presunto tradimento. Insomma, una parola di più sulla vicenda e scattano le vie legali. La decisione della ragazza ha scatenato diverse reazioni dentro la Casa, Giulia Salemi, per esempio, si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso parlo Natalia Paragoni, le parole sul presunto tradimento e sul 'Capri-gate' Caffeina Magazine Caso Tutino, Pisacane: "Mi ha chiamato Giuntoli, adesso informo la Procura Federale"

Il procuratore di Gennaro Tutino ha parlato del cambio agente del calciatore in prestito alla Salernitana: 'Non mi ha comunicato nulla'.

Il procuratore di Gennaro Tutino ha parlato del cambio agente del calciatore in prestito alla Salernitana: 'Non mi ha comunicato nulla'.