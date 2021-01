26 Trucchi veloci ed efficaci pensati per i Malati del pulito

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 gennaio 2021) Siete dei fanatici delle pulizie e cercate sempre dei modi nuovi per poter detergere al meglio la vostra casa? Ecco qualche segreto che sicuramente non conoscete. 1.Pulire le tapparelle Riciclando un vecchio spazzolino da denti potrete creare in pochi minuti una comoda spazzola in grado di penetrare tra le fessure delle tapparelle. Per poterla realizzare, dovrete praticare un foro, con un trapano, tra le setole dello spazzolino ed eliminare il manico. Ora non vi resta che fare passare nel foro, la punta del trapano. 2.Sacchetti di plastica e pellicola trasparente In cucina i sacchetti di plastica e la pellicola trasparente alimentare permettono di conservare i cibi il più a lungo possibile, ma possono esserci di aiuto anche per evitare di sporcare la grattugia da cucina o il frigorifero. Quando dovete grattugiare una verdura, coprite l’utensile da cucina con un sacchetto di plastica e ...